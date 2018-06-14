Скончался российский режиссер Станислав Говорухин
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Умер совесткий и российский кинорежиссер, депутат Госдумы РФ Станислав Говорухин. Об этом объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Госдумы 14 июня.
По словам Володина, Говорухин скончался в 10:37 «в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни».
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в Березниках Свердловской области. Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель.
Народный артист Российской Федерации (2006).
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