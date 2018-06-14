Скончался российский режиссер Станислав Говорухин

/ Происшествия
Просмотров: 326 Комментариев: 0

Умер совесткий и российский кинорежиссер, депутат Госдумы РФ Станислав Говорухин. Об этом объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Госдумы 14 июня.

Фото из свободного доступа Википедии

По словам Володина, Говорухин скончался в 10:37 «в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни».

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в Березниках Свердловской области. Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель.

Народный артист Российской Федерации (2006).

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: кончина Россия Персона: Станислав Говорухин Вячеслав Володин

Другие материалы на эту тему:

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Он помог человечеству ступить на Луну. Скончался известный ученый Борис Кит

Он помог человечеству ступить на Луну. Скончался известный ученый Борис Кит

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

День России отметили массовыми задержаниями

День России отметили массовыми задержаниями

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте