Скончался российский режиссер Станислав Говорухин

Умер совесткий и российский кинорежиссер, депутат Госдумы РФ Станислав Говорухин. Об этом объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Госдумы 14 июня.

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По словам Володина, Говорухин скончался в 10:37 «в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни».

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в Березниках Свердловской области. Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель.

Народный артист Российской Федерации (2006).