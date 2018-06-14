После тяжелой болезни умер белорусский онколог член-корреспондент НАНБ Иосиф Залуцкий

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В возрасте 67 лет 13 июня после тяжелой продолжительной болезни скончался директор Института физиологии НАНБ, член-корреспондент Национальной академии наук, доктор медицинских наук профессор Иосиф Залуцкий, сообщает пресс-служба НАНБ.

Иосиф Залуцкий. Фото пресс-службы НАНБ

Залуцкий — известный ученый в области онкологии. Основное направление его научных исследований — разработка и внедрение методов реконструктивно-пластической хирургии при комбинированном и комплексном лечении злокачественных опухолей. На основе обширного экспериментального и клинического материала Залуцкий впервые в странах СНГ провел фундаментальные исследования, позволившие обосновать принципиальную возможность использования микрохирургических технологий в онкологии.

«Важной вехой в развитии отечественной онкологии стало разработанное Залуцким приоритетное направление — изучение возможностей реконструктивных и восстановительных операций как ведущего звена медицинской реабилитации онкологических больных, — подчеркнули в пресс-службе. — Осуществлена на практике идея выполнения органосохраняющих радикальных операций у больных опухолями опорно-двигательного аппарата, мягких тканей, головы и шеи. Стало возможным возвращать к социальной и трудовой деятельности больных с вторичными лимфедемами верхних конечностей после комбинированного и комплексного лечения рака молочной железы, фарингостомами при опухолях гортани, закрытие дефектов при обширных лучевых язвах».

Залуцкий — автор более 440 научных и научно-методических работ.

C 1978 года Залуцкий работал в Белорусском НИИ онкологии и медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР (с 2007-го — Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова), в 1990-1991 годах — старший научный сотрудник, руководитель отделения, с 1994-го — заведующий отделением, в 2000-2009 годах — директор центра. Одновременно в 1999-2007 годах — заведующий кафедрой Белорусской медицинской академии последипломного образования. В 2010 году — заместитель академика-секретаря отделения медицинских наук НАН Беларуси, с 2010-го — директор Института физиологии НАН Беларуси.

Прощание с Иосифом Залуцким пройдет 15 июня с 11.00 до 13.00 в БелМАПО по адресу: улица Петруся Бровки, 3, пишет БелаПАН.

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Тэги: кончина НАНБ Персона: Иосиф Залуцкий

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