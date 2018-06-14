15-летний школьник обвиняется в поджогах в столичных многоэтажках

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего школьника в совершении поджогов в многоэтажках в Минске.

Фото Следственного комитета

Установлено, что днем 5 февраля этого года подросток спичками поджег картонные коробки в подсобном помещении на лестничной площадке десятого этажа дома по улице Неманской. В результате возгорания были повреждены и уничтожены входные двери, звонки, коврики трех квартир и имущество жилищно-строительного потребительского кооператива на общую сумму более 6,4 тысяч рублей.

3 мая 2018 года школьник с помощью спичек и газеты поджег дверь с полимерной обшивкой на девятом этаже дома по улице Каменногорской. Ущерб составил 1 тысячу рублей.

Камеры видеонаблюдения в подъезде, зафиксировавшие обстоятельства второго поджога, позволили спустя несколько часов установить личность подозреваемого и задержать его.

Подросток учится в 9 классе и в дни поджогов прогуливал школу. Он выбирал квартиры случайным образом: с дверями из горючих материалов в домах своего микрорайона. После поджога уходил и на улице наблюдал за работой сотрудников МЧС.

Ранее к административной и уголовной ответственности несовершеннолетний не привлекался, на профилактических учетах не состоял. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, он мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч. 2 ст. 339 (хулиганство и злостное хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (умышленные уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса.

В ходе следствия к несовершеннолетнему обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, санкционированная прокурором. Ущерб потерпевшим возмещен частично.