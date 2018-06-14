Цена квадратного метра в Минске достигла 1250 долларов

/ Экономика
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Цены на квартиры в Минске выросли за год на 22%, а среднемесячный прирост с начала текущего года составляет около 2%.

По данным реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества, в мае 2018 года зафиксировано около 1 тысячи договоров купли-продажи без учета продажи долей и комнат. На покупку квартир было потрачено более 143 млн белорусских рублей, сообщает БелТА.

Средняя стоимость 1 квадратного метра достигла 2,5 тысяч белорусских рублей.

Отмечается падение продаж на первичном рынке. В мае доля сделок на первичном рынке жилой недвижимости составила 9,5%, что сопоставимо с показателями февраля-апреля, в январе - 19,6%.

Ипотека остается на периферии внимания покупателей жилья в Минске. В мае была приобретена всего 31 квартира в ипотеку, что составляет 2,9% от общего количества сделок.

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Тэги: квартира недвижимость ипотека Город: Минск

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