В России повышается пенсионный возраст

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства анонсировал у величение возраста выхода на пенсию.

По его словам, предлагается ввести «достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году».

Глава правительства подчеркнул, что изменения будут «плавными, повышение пройдет постепенно».

Как отмечается, первыми повышение пенсионного возраста коснется мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения: они получат право выйти на пенсию в 2020 году в возрасте соответственно 61 года и 56 лет.

Ранее сообщалось, что пенсионный возраст в Беларуси ежегодно повышается. Этот процесс должен завершиться в 2022 году, когда женщины начнут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. При этом после 2022 года пенсионный возраст женщин и мужчин могут уравнять. Государство уже рассматривает такой сценарий.