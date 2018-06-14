Биржа: доллар опустился ниже 2 рублей на торгах 14 июня

14 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и евро, ослабел — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0041 пункта (0,17%) и составил 2,3576 белорусского рубля.

Курс доллара уменьшился на 0,0136 пункта (0,68%) до 1,9967 белорусского рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0198 пункта (0,62%) и составил 3,2080 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В четверг фьючерсы на нефть марки Brent растут и находятся в районе 76,5 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 86,53 копейки и составил 62,2511 рубля.