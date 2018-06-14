«Удачи братьям россиянам!» Лукашенко прилетел в Москву на открытие ЧМ-2018 по футболу

/ Спорт
Просмотров: 612 Комментариев: 0

Александр Лукашенко по приглашению Владимир Путина прибыл в Москву, где сегодня на стадионе «Лужники» состоится церемония открытия чемпионата мира по футболу.

Президент Беларуси также посмотрит первый матч турнира между сборными России и Саудовской Аравии.

 

 

В аэропорту главу белорусского государства встречали официальные лица, а также маскот чемпионата — волчонок Забивака. Лукашенко немного поиграл с ним в футбол и сделал несколько ударов по импровизированным воротам, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси также оставил автограф на футбольном мяче и надпись «Удачи братьям россиянам!».

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте