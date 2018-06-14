«Удачи братьям россиянам!» Лукашенко прилетел в Москву на открытие ЧМ-2018 по футболу
Александр Лукашенко по приглашению Владимир Путина прибыл в Москву, где сегодня на стадионе «Лужники» состоится церемония открытия чемпионата мира по футболу.
Президент Беларуси также посмотрит первый матч турнира между сборными России и Саудовской Аравии.
В аэропорту главу белорусского государства встречали официальные лица, а также маскот чемпионата — волчонок Забивака. Лукашенко немного поиграл с ним в футбол и сделал несколько ударов по импровизированным воротам, сообщает
Президент Беларуси также оставил автограф на футбольном мяче и надпись «Удачи братьям россиянам!».
Обсудим?