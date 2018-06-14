В Кремле ответили на вопрос, надо ли россиянкам заниматься сексом с иностранными болельщиками

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В Кремле не считают правильным вмешиваться в отношения российских женщин с иностранными туристами, в том числе приехавшими на чемпионат мира по футболу.

Фото pixabay.com

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, россиянки сами могут принимать решения о формате общения с иностранцами.

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Он также обратил внимание на надпись, которая располагается в нижней части паспорта болельщика — «Скажи нет расизму»: «Это, наверное, наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются».

Матчи планетарного первенства примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Саранск, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Волгоград и Самара.

Откроется же чемпионат 14 июня поединком в «Лужниках», в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 секс Персона: Дмитрий Песков

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