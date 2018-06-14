В Мстиславском районе женщина подозревается в поджоге дома, в котором спал хозяин

В деревне Ракшино Мстиславского района в сгоревшем доме было обнаружено тело мужчины 1981 года рождения. По данному факту Следственный комитет провел проверку, в ходе которой было установлено, что поджог совершила 40-летняя местная жительница.

Фото Следственного комитета

Вечером 29 марта 2018 года подозреваемая, находясь в доме погибшего, совместно с ним распивала спиртные напитки. Между ними на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. После конфликта мужчина с целью предотвращения его дальнейшего развития проводил женщину домой и вернулся к себе.

Подозреваемая же ночью пришла к дому мужчины и умышленно, из мести, достоверно зная о том, что в доме находится хозяин, который уже спал, совершила поджог.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия от острого отравления окисью углерода.

Своими действиями подозреваемая совершила убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершённое общеопасным способом (п.п. 2,5 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, в том числе, мотива его совершения.