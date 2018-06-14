Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси
Действующий обладатель Кубка Беларуси по футболу — брестское «Динамо» начнет защиту титула с противостояния с «Клецком». Это стало известно после проведенной 14 июня в Белорусской федерации футбола жеребьевки 1/16 финала.
- «Сморгонь» — «Торпедо» (Мн);
- ЮАС Житковичи — «Ислочь»;
- «Чисть» — «Шахтер»;
- «Слоним-2017» — «Городея»;
- «Лида» — «Минск»;
- «Узда» — «Смолевичи»;
- «Славия» — «Луч»;
- «Локомотив» — «Днепр»;
- «Нафтан» — «Слуцк»;
- «Энергетик-БГАТУ» — «Динамо» (Мн);
- «СМИавтотранс» — «Гомель»;
- «Белшина» — «Неман»;
- «Клецк» — «Динамо» (Бр);
- «Орша» — «Витебск»;
- «Энергетик-БГУ» — БАТЭ;
- «Волна» — «Торпедо-БелАЗ».
Поединки пройдут 28-29 июля. На этой стадии команды встретятся один раз.
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