Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси

Действующий обладатель Кубка Беларуси по футболу — брестское «Динамо» начнет защиту титула с противостояния с «Клецком». Это стало известно после проведенной 14 июня в Белорусской федерации футбола жеребьевки 1/16 финала.

Фото пресс-службы ФК "Динамо-Брест"

«Сморгонь» — «Торпедо» (Мн);

ЮАС Житковичи — «Ислочь»;

«Чисть» — «Шахтер»;

«Слоним-2017» — «Городея»;

«Лида» — «Минск»;

«Узда» — «Смолевичи»;

«Славия» — «Луч»;

«Локомотив» — «Днепр»;

«Нафтан» — «Слуцк»;

«Энергетик-БГАТУ» — «Динамо» (Мн);

«СМИавтотранс» — «Гомель»;

«Белшина» — «Неман»;

«Клецк» — «Динамо» (Бр);

«Орша» — «Витебск»;

«Энергетик-БГУ» — БАТЭ;

«Волна» — «Торпедо-БелАЗ».

Поединки пройдут 28-29 июля. На этой стадии команды встретятся один раз.