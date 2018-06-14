Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси

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Действующий обладатель Кубка Беларуси по футболу — брестское «Динамо» начнет защиту титула с противостояния с «Клецком». Это стало известно после проведенной 14 июня в Белорусской федерации футбола жеребьевки 1/16 финала.

Фото пресс-службы ФК "Динамо-Брест"

  • «Сморгонь» — «Торпедо» (Мн);
  • ЮАС Житковичи — «Ислочь»;
  • «Чисть» — «Шахтер»;
  • «Слоним-2017» — «Городея»;
  • «Лида» — «Минск»;
  • «Узда» — «Смолевичи»;
  • «Славия» — «Луч»;
  • «Локомотив» — «Днепр»;
  • «Нафтан» — «Слуцк»;
  • «Энергетик-БГАТУ» — «Динамо» (Мн);
  • «СМИавтотранс» — «Гомель»;
  • «Белшина» — «Неман»;
  • «Клецк» — «Динамо» (Бр);
  • «Орша» — «Витебск»;
  • «Энергетик-БГУ» — БАТЭ;
  • «Волна» — «Торпедо-БелАЗ».

Поединки пройдут 28-29 июля. На этой стадии команды встретятся один раз.

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Тэги: футбол-Кубок

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