В Минске девушка пыталась спрятать наркотики в магазине

В столице правоохранителями задержан 21-летний минчанин в момент закладки особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP» – при себе у него было обнаружено порядка 20 свертков с порошком.

Фото с сайта ГУВД Мингорисполкома

Очевидцем задержания стала сожительница фигуранта. После этого она решила перепрятать «товар», который хранился в квартире, в ячейку магазина. Ее намерения были раскрыты: психотроп изъят, а девушка задержана, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В ячейке оперативники обнаружили пакет, в котором находилось порядка 30 граммов порошка, перчатки, весы и фасовочные материалы.

В отношении задержанных следственными органами возбуждены уголовные дела по ст.328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») УК.