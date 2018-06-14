В Минске девушка пыталась спрятать наркотики в магазине

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В столице правоохранителями задержан 21-летний минчанин в момент закладки особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP» – при себе у него было обнаружено порядка 20 свертков с порошком.

Фото с сайта ГУВД Мингорисполкома

Очевидцем задержания стала сожительница фигуранта. После этого она решила перепрятать «товар», который хранился в квартире, в ячейку магазина. Ее намерения были раскрыты: психотроп изъят, а девушка задержана, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В ячейке оперативники обнаружили пакет, в котором находилось порядка 30 граммов порошка, перчатки, весы и фасовочные материалы.

В отношении задержанных следственными органами возбуждены уголовные дела по ст.328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») УК. 

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Тэги: наркотики Город: Минск

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