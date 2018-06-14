Более 90% подержанных авто в Беларуси имеют неисправности

Более 90% подержанных автомобилей в Беларуси имеют неисправности — чаще всего в тормозной системе или блоке управления двигателем. Самые распространенные дефекты выявили специалисты сети «Бош Авто Сервис» во время бесплатной диагностики машин в Минске и регионах, говорится в сообщении компании.



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Масштабная проверка коснулась более 1 тыс. автомобилей. Специалисты бесплатно продиагностировали электронные системы машин в Минске, Бресте и Борисове. Каждый желающий мог привезти на проверку любой легковой автомобиль вне зависимости от марки, года выпуска и текущего состояния. Проект был приурочен к 30-летию системных тестеров Bosch KTS и проходил на заправках сети «Газпромнефть».

Результаты проверки оказались неожиданными: подавляющее большинство автомобилей в Беларуси ездят с разного рода дефектами в электронных блоках. Чаще всего встречаются проблемы в блоке управления двигателем и тормозной системе. Многие водители ездят с активными ошибками в блоке ABS (антиблокировочной системы) и центральном блоке электроники. На многих автомобилях некорректно работает или вовсе «молчит» система контроля, что повышает риск более серьезных повреждений.

Среди других распространенных ошибок — неисправность датчиков давления в шинах, проблемы с фарами ближнего света, подушкой безопасности, катушкой зажигания и лямбда-зондом (датчиком остаточного кислорода в выхлопных газах). В некоторых случаях диагностика фиксировала перегрев двигателя.

Бесплатная диагностика длилась две недели — с 21 мая по 1 июня. Каждый будний день специалисты проверяли около 100 автомобилей, и лишь в 5-10 из них не были обнаружены проблемы. В каждой машине нашлось в среднем около 10 неисправностей. «Результат проверок действительно настораживает. Мы не ожидали, что обнаружим такое количество ошибок в блоках электронных систем автомобилей. Что радует, когда людям объясняешь суть проблемы, они интересуются, как ее исправить. То есть для белорусов важна безопасность, но не всегда они замечают изменения в поведении автомобиля», — отметили эксперты «Бош Авто Сервис».

Сеть «Бош Авто Сервис» в Беларуси включает 35 авторизованных станций в Минске и регионах, а во всем мире представлена 17.000 СТО. Центры обеспечивают диагностику, обслуживание и ремонт автомобилей с бензиновыми, дизельными, электрическими и гибридными двигателями.