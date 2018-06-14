Матюшевский: действие декрета о развитии цифровой экономики подтвердило необходимость его принятия

Палата представителей 14 июня приняла к сведению президентский декрет от 21 декабря 2017 года «О развитии цифровой экономики».

Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский отметил, что декрет стал одним из самых значимых правовых актов. Цифровые технологии, по его словам, меняют жизнь человека и общества «кардинально»: происходит автоматизация производства, банковских операций, исчезают привычные профессии и так далее.

По сути, добавил первый вице-премьер, единственные области, где компьютер не может конкурировать с человеком, — это творчество и предпринимательство. «Важно одно, что привычная нам индустриальная экономика уходит в прошлое», — сказал он.

Пять месяцев работы декрета, считает Матюшевский, уже подтвердили необходимость его принятия. Например, он назвал беспрецедентным рост резидентов Парка высоких технологий. Так, по словам первого вице-премьера, за пять месяцев в ПВТ пришло 100 компаний, а по итогам года их может прийти больше, чем за все 12 лет его существования.

Декретом предусмотрена система мер по либерализации условий ведения деятельности в сфере новых и высоких технологий, в том числе по совершенствованию правового статуса резидентов ПВТ.