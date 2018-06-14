Автор «Регнума» Юрий Павловец будет добиваться отмены приговора в европейских судах

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Юрий Павловец, признанный виновным в разжигании розни, будет добиваться отмены приговора в европейских судах.

Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Фото Сергея Сацюка

«Дальше будем обращаться в европейские суды», — сказала БелаПАН супруга фигуранта дела белорусских авторов российских информресурсов Любовь Павловец.

По ее словам, жалобы в европейские суды семье помогут составить правозащитники, договоренность об этом уже достигнута.

Последуют ли примеру Павловца двое других фигурантов, пока не известно.

14 июня коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси отклонила апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников на приговор Минского городского суда от 2 февраля этого года.

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Тэги: дело авторов Регнума Персона: Юрий Павловец Любовь Павловец

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