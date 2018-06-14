Алеся Липая обвиняют в уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере

В отношении учредителя и директора информационной компании БелаПАН Алеся Липая возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты подоходного налога в особо крупном размере.

Дело возбуждено 12 июня управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску.

Как сообщает пресс-служба КГК, основанием для возбуждения уголовного дела послужили полученные из налоговых органов материалы проверки Липая по фактам неуплаты им подоходного налога с доходов, полученных за рубежом.

По данным КГК, получив в 2016-2017 гг. от нерезидентов Беларуси доход на общую сумму более 1,3 млн рублей в эквиваленте, «умышленно не представил в установленные сроки в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту жительства налоговые декларации и не уплатил подоходный налог».

«Тем самым А.И. Липай уклонился от уплаты подоходного налога на общую сумму более 173 тысяч рублей», — говорится в сообщении КГК.

Пресс-служба ведомства отмечает, что «после выявления данного факта Липай признал нарушение законодательства и 12 июня произвел уплату подоходного налога и пени в размере более 191 тысячи рублей».

Тем не менее, отмечается в сообщении КГК, «учитывая, что размер ущерба в виде неуплаченного подоходного налога превысил 1 тысячу базовых величин (24,5 тысячи рублей), вне зависимости от его последующего возмещения финансовая милиция обязана в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом осуществить комплекс уголовно-процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств получения денежных средств».

Напомним, что утром 14 июня в квартире Алеся Липая сотрудниками ДФР КГК был проведен обыск, который продолжался около семи часов.