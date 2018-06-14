В мае 2018 года в Беларуси обновлен исторический минимум годовой инфляции: прирост потребительских цен замедлился до 4,4% в годовом выражении, говорится в аналитическом обзоре Национального банка.

Относительно апреля в мае 2018 года потребительские цены снизились на 0,3%.

Как отмечают аналитики Нацбанка, в мае годовые темпы роста потребительских цен снизились в первую очередь за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию, а также цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования.

Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился с 13,8% в апреле до 2,9% в мае 2018 года. «Этому способствовало прежде всего восстановление цен на бананы после более чем 30-процентного роста в феврале—марте 2018 года под влиянием конъюнктурных факторов, а также сезонное снижение цен на огурцы и свежие помидоры», — отмечается в обзоре.

По данным Нацбанка, рост административно регулируемых цен и тарифов в отчетном периоде ускорился в годовом выражении на 0,2 процентного пункта до 8,9%. В мае 2018 года основной прирост был обеспечен повышением цен на топливо, а также тарифов на услуги связи.

Годовая базовая инфляция в мае 2018 года замедлилась до 2,9% (3,1% месяцем ранее) за счет снижения цен на отдельные непродовольственные товары. При этом агрегированный показатель трендовой инфляции на протяжении последних трех месяцев остается на неизменном уровне 3,2%, что свидетельствует о стабильности ценовой динамики. Средняя интенсивность прироста потребительских цен и тарифов сложилась на уровне 2,8% (3,1% в апреле 2018 года).

По итогам 2017 года зафиксирована самая низкая в истории суверенной Беларуси инфляция — 4,6%. В 2016 году потребительские цены выросли на 10,6%.

Согласно планам правительства, рост потребительских цен в 2018 году должен составить не более 6% (в первом квартале — 2,7%, за полугодие — 4,1%, за три квартала — 4,3%).

Экономисты в комментарии БелаПАН отмечали, что причиной низкой инфляции является жесткая денежно-кредитная политика. По их прогнозам, в 2018 году, скорее всего, инфляция будет немного ускоряться из-за директивного повышения зарплат, а также роста объемов потребительского кредитования и возможной девальвации белорусского рубля вслед за российским.

При этом, по словам экспертов, население ощущает, что цены в Беларуси растут в несколько раз быстрее, чем свидетельствует официальная статистика. Инфляционные ожидания белорусов остаются высокими. Из недавнего отчета Нацбанка следует, что в мае белорусы ощущали годовую инфляцию на уровне 12,9%.