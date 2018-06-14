Автобус № 1 попал в ДТП на проспекте Победителей

Городской пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 1, попал в ДТП на проспекте Победителей в Минске.

Инцидент случился в районе дома № 47 к. 1 около трех часов дня.

Как сообщили Naviny.by в ГАИ Минска, автобус МАЗ с «гармошкой» стоял на остановке, когда в него врезался легковой автомобиль «Рено».

Как было установлено в ходе разбирательств, «Рено» двигался по третьей полосе и при попытке перестроения во вторую полосу столкнулся с легковым «Мерседесом», в результате чего «Рено» отбросило на стоявший автобус.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали, автобус получил механические повреждения. Водитель «Рено» также не пострадал. Водитель «Мерседеса» получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.