«Похоже на имитацию». Белорусские парламентарии приняли поправки в закон о СМИ

Депутаты нижней палаты парламента приняли поправки во втором чтении. За принятие законопроекта проголосовало 97 депутатов. Елена Анисим воздержалась, Анна Канопацкая отсутствовала в зале.

Документ во втором чтении представляла заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Валентина Ражанец, сообщает БелаПАН .

Она отметила, что законопроект содержит ряд нововведений в области интернета, в частности расширение перечня информации, распространение которой запрещено. Одновременно предлагается снизить в два раза размер штрафных санкций за распространение такой информации. Из документа исключены нормы, касающиеся корректировок Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях в целях реализации их в рамках другого законопроекта.

По утверждению Ражанец, законопроект широко обсуждался в обществе, его текст направлялся в редакции СМИ и профильные журналистские организации.

Депутат подчеркнула, что при подготовке документа ко второму чтению учтены предложения Канопацкой и Белорусской ассоциации журналистов. В частности, предусмотрен порядок обжалования решений Мининформа об ограничении доступа к интернет-ресурсам.

В документе уточняется, что СМИ с иностранным участием в уставном фонде могут и далее продолжать свою деятельность при условии, что такое участие не будет увеличиваться.

Председатель БАЖ Андрей Бастунец накануне выразил недовольство новой редакцией документа. «Я прогнозировал, исходя из разговоров с представителями рабочей группы, что могут быть приняты во внимание два важных момента: введен судебный порядок обжалования решений Министерства информации о блокировке интернет-ресурсов, а также более простая процедура регистрации онлайн-СМИ. Мой прогноз сбылся наполовину: возможность обжаловать в суде решения Мининформа прописана, а процедура регистрации остается такой же сложной. Например, остается определение, что редакцией может быть только юридическое лицо, а не индивидуальный предприниматель или физическое лицо», — отметил Бастунец в комментарии пресс-службе БАЖ.

Интернет-ресурсы, подчеркнул он, вообще не регистрировались как СМИ, их статус юридически не был определен. Сейчас вводится добровольная регистрация, «но далеко не все смогут это сделать». «К примеру, учредителями популярных региональных ресурсов media-polesye.by и ex-press.by являются индивидуальные предприниматели. Соответственно, если они захотят иметь статус СМИ, собственникам нужно создать и зарегистрировать юридическое лицо, а затем подавать свои интернет-ресурсы на регистрацию в Министерство информации», — обратил внимание Бастунец.

Из законопроекта убрали нормы об ответственности интернет-ресурсов, но, по информации БАЖ, они перенесены в другой законопроект — о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

«По большому счету все остальные вопросы, на которые делали акцент представители ОО «БАЖ» и медиасообщества, остались без внимания. В целом обсуждение законопроекта больше похоже на имитацию, чем на попытку найти взаимопонимание», — сказал Бастунец.