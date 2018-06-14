В Киеве взорвался автомобиль — ранены дети

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Четверо детей госпитализированы, двое из них — в тяжелом состоянии.

В пресс-службе полиции сообщили, что взрыв произошел на ул. Чернобыльской в ​​Святошинском районе Киева. Его эпицентром стал старый автомобиль, который долгое время был припаркован возле жилого дома, передает NV.ua.

Четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также несколько бригад медиков.

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Тэги: взрыв автомобиля Украина Город: Киев

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