Правительство России подняло пенсионный возраст

Правительство РФ после долгих дискуссий поставило точку в вопросе повышения пенсионного возраста, установив его на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. На заседании в четверг кабмин одобрил новый законопроект и запланировал внести его в Госдуму в ближайшее время.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил необходимость реформы демографической ситуацией в стране, заявив, что доля работающих людей становится все меньше, а пенсионеров — все больше, и с каждым годом этот дисбаланс будет расти. Все это, отметил премьер, может привести к разбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет выполнять социальные обязательства. По его словам, нормальный уровень жизни пенсионеров на долгосрочный период можно обеспечить, только приняв дополнительные меры, передает RIA.ru .

Реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно, будет поэтапной и начнется с 2019 года с переходным периодом. Переходный период для мужчин составит промежуток от 2019 года до 2028 года, для женщин — с 2019 по 2034 годы. Это, по словам премьера, позволит «направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».

В качестве компенсации правительство предлагает предусмотреть для всех, кто имеет большой стаж (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин), возможность выйти на пенсию на два года раньше установленной границы.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в ближайшие дни проект закона будет внесен в Госдуму и, предположительно, будет принят в первом чтении, а окончательно — после завершения парламентских каникул.

В свою очередь первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов заявил, что эсеры не поддержат пенсионную реформу, так как законопроект, по их мнению, не решит существующих проблем в долгосрочной перспективе.