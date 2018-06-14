Россию обвинили в гибели мирных жителей при авиаударе в Идлибе
Представитель Госдепа Хизер Нойерт призвала Россию прекратить «бессмысленные убийства мирных жителей» в Сирии.
В результате авиаудара Воздушно-космических сил России по населенному пункту Зардан в сирийской провинции Идлиб погибли 44 гражданских. Об этом написала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в своем Twitter.
«Мы видели сообщения о 44 сирийцах, в том числе о шестерых детях, убитых при российском авиаударе в Зардане. Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и его сторонников и призываем Россию прекратить бессмысленные убийства мирных жителей в Сирии», — написала Нойерт.
В Минобороны России опровергли причастность к авиаудару по Зардану.
Обсудим?