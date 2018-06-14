Россию обвинили в гибели мирных жителей при авиаударе в Идлибе

Представитель Госдепа Хизер Нойерт призвала Россию прекратить «бессмысленные убийства мирных жителей» в Сирии.

В результате авиаудара Воздушно-космических сил России по населенному пункту Зардан в сирийской провинции Идлиб погибли 44 гражданских. Об этом написала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в своем Twitter.

We’ve seen reports of 44 Syrians, including 6 children, killed in a Russian airstrike on Zardana. We stand with the Syrian people, victims of their government and its supporters, and call on #Russia to end the senseless killing of civilians in #Syria . #SyriaConflict — Heather Nauert (@statedeptspox) 14 июня 2018 г.

«Мы видели сообщения о 44 сирийцах, в том числе о шестерых детях, убитых при российском авиаударе в Зардане. Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и его сторонников и призываем Россию прекратить бессмысленные убийства мирных жителей в Сирии», — написала Нойерт.

В Минобороны России опровергли причастность к авиаудару по Зардану.