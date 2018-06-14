«Искусственно нагнетают». Чиновник не верит в искренность возмущений спорными стройками

Председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец считает, что негативная оценка общественностью некоторых инвестпроектов содержит признаки недобросовестной конкуренции.

Эксперты БНПА подготовили для госорганов предложения о реагировании на подобные ситуации, передает БелаПАН . Они отмечают, что «в последнее время наблюдается негативная тенденция искусственного нагнетания общественного мнения, манипулирования общественным мнением и необоснованного настраивания местных жителей против реализации инвестиционных проектов», — считают они.

В качестве примеров в БНПА привели протесты местных жителей при строительстве завода «Амкодор-Маш» в Колодищах, производства беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, возведение компанией «АйПауэр» аккумуляторного завода в Бресте. «Есть опасения, что манипулирование мнением и нагнетание страхов используется в качестве фактора недобросовестной конкуренции, в результате которой вокруг инвестиционного климата в Беларуси грозит сложиться нездоровая атмосфера», — делают вывод в БНПА.

В бизнес-союзе предлагают совершенствовать механизмы взаимодействия органов власти, в том числе местной, общества и предпринимателей, выработать механизмы противодействия необоснованным требованиям отдельных граждан, которые «искусственно нагнетают обстановку», а также использованию информационных инструментов в целях недобросовестной конкуренции и формирования отрицательного восприятия населением определенных экономических процессов.