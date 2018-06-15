На защитника Куропат Дениса Урбановича составили протокол за мелкое хулиганство

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14 июня сотрудники милиции вновь задержали оппозиционного активиста Дениса Урбановича, который протестует против открытия возле урочища Куропаты ресторанно-развлекательного комплекса «Поедем поедим».

Урбанович был задержан на выходе из Куропат и доставлен в Боровлянский отдел Минского РУВД, где на него были составлены два административных протокола — по ст. 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

8 июня в отношении Урбановича уже было составлено два протокола, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Бульбаш-холл Персона: Денис Урбанович

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