На защитника Куропат Дениса Урбановича составили протокол за мелкое хулиганство

14 июня сотрудники милиции вновь задержали оппозиционного активиста Дениса Урбановича, который протестует против открытия возле урочища Куропаты ресторанно-развлекательного комплекса «Поедем поедим».

Урбанович был задержан на выходе из Куропат и доставлен в Боровлянский отдел Минского РУВД, где на него были составлены два административных протокола — по ст. 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).