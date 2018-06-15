Фотофакт. Лукашенко взял на открытие ЧМ-2018 по футболу сына Николая

Вечером 14 июня президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в качестве почетного гостя в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко и его младший сын Николай сидели в первом ряду вип-ложи арены «Лужники». Рядом с Лукашенко сидел премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой, а сразу за ними — президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан.

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин за церемонией открытия и первым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии наблюдал вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

В перерыве матча Путин пообщался с некоторыми гостями, но Александра Лукашенко, судя по сообщению пресс-службы Кремля, среди них не было.