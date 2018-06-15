За год чистая прибыль белорусских организаций сократилась более чем на 40%

За последний год чистая прибыль белорусских организаций сократилась более чем на 40%. По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе-апреле текущего года по сравнению с январем-апрелем 2017-го снизилось с 1.545 до 1.470, или на 4,9%, их удельный вес — с 21,8 до 20,7%.

Чистая прибыль организаций на 1 мая составила 1 млрд 923,2 млн рублей, что на 43,3% меньше, чем в январе-апреле 2017 года.