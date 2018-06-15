За год чистая прибыль белорусских организаций сократилась более чем на 40%

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За последний год чистая прибыль белорусских организаций сократилась более чем на 40%. По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе-апреле текущего года по сравнению с январем-апрелем 2017-го снизилось с 1.545 до 1.470, или на 4,9%, их удельный вес — с 21,8 до 20,7%.

Чистая прибыль организаций на 1 мая составила 1 млрд 923,2 млн рублей, что на 43,3% меньше, чем в январе-апреле 2017 года.

Существенное снижение чистой прибыли белорусских организаций связано со списанием курсовых разниц. Такое мнение высказал БелаПАН кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич. «Мне кажется, что основной причиной снижения прибыли является списание курсовых разниц. По законодательству это не обязательно можно делать в отчетном периоде, а переносить его в течение года. Экономика медленно, но восстанавливается. И организации видят необходимость сделать списание сейчас, а не в будущем периоде», — пояснил эксперт.

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Тэги: прибыль Персона: Вячеслав Ярошевич

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