15 июня на ЧМ-2018 по футболу в России состоятся три матча

15 июня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, состоятся три матча.

В группе «А» в Екатеринбурге в 15:00 начнется встреча между Уругваем и Египтом. В рядах обеих команд есть настоящие мировые суперзвезды: уругваец Луис Суарес из «Барсы» и египтянин Мохаммед Салах из «Ливерпуля».

В группе «В» в Санкт-Петербурге в 18:00 стартует игры между Ираном и Марокко.

В Сочи в 21:00 начнется главный матч предварительного этапа в группе «В». Действующие чемпионы Европы португальцы, ведомые одним из лучших игроков в истории футбола Криштиану Роналду, сыграют с одним из главных фаворитов чемпионата мира сборной Испании.

14 июня в матче открытия ЧМ сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.