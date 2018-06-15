15 июня на ЧМ-2018 по футболу в России состоятся три матча

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15 июня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, состоятся три матча.


ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

В группе «А» в Екатеринбурге в 15:00 начнется встреча между Уругваем и Египтом. В рядах обеих команд есть настоящие мировые суперзвезды: уругваец Луис Суарес из «Барсы» и египтянин Мохаммед Салах из «Ливерпуля».  

В группе «В» в Санкт-Петербурге в 18:00 стартует игры между Ираном и Марокко.

В Сочи в 21:00 начнется главный матч предварительного этапа в группе «В». Действующие чемпионы Европы португальцы, ведомые одним из лучших игроков в истории футбола Криштиану Роналду, сыграют с одним из главных фаворитов чемпионата мира сборной Испании.

14 июня в матче открытия ЧМ сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Луис Суарес Мохаммед Салах Криштиану Роналду

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