Видеофакт. Московский ОМОН не узнал Марадону и не пустил его на парковку

После завершения первого поединка на чемпионате мира по футболу Россия — Саудовская Аравия случился казус с одним из лучших футболистов всех времен, подписавшим контракт с брестским «Динамо» Диего Марадоной.

Обладатель золота ЧМ-1986 в окружении свиты спустился со стадиона и направился на парковку, где стоял его автомобиль.

Однако боец москвоского ОМОНа не признал Марадону и не пустил его на охраняемую территорию. Не помог звезде и бэйдж.

Мощь. ОМОН не признал Марадону и не пускал к парковке... pic.twitter.com/w4YhX1J2Gq — Семён Галькевич (@galkevich32) 14 июня 2018 г.

Чуть позже инцидент был улажен, и Марадона отправился в отель.

Пресс-служба брестского «Динамо» долгое время не комментировала информацию о достигнутых с Марадоной договоренностях о сотрудничесве.

Лишь 22 мая в Абу-Даби (ОАЭ) прошла пресс-конференция, на которой легендарный аргентинец был официально представлен в качестве председателя правления ФК «Динамо-Брест».