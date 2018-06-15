Видеофакт. Московский ОМОН не узнал Марадону и не пустил его на парковку

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После завершения первого поединка на чемпионате мира по футболу Россия — Саудовская Аравия случился казус с одним из лучших футболистов всех времен, подписавшим контракт с брестским «Динамо» Диего Марадоной.

Обладатель золота ЧМ-1986 в окружении свиты спустился со стадиона и направился на парковку, где стоял его автомобиль.

Однако боец москвоского ОМОНа не признал Марадону и не пустил его на охраняемую территорию. Не помог звезде и бэйдж.

Чуть позже инцидент был улажен, и Марадона отправился в отель.

Пресс-служба брестского «Динамо» долгое время не комментировала информацию о достигнутых с Марадоной договоренностях о сотрудничесве.

Лишь 22 мая в Абу-Даби (ОАЭ) прошла пресс-конференция, на которой легендарный аргентинец был официально представлен в качестве председателя правления ФК «Динамо-Брест».

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 ОМОН Персона: Диего Марадона Город: Москва

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