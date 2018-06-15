На открытии торгов в пятницу произошел обвал евро

Открытие последних на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже начался с сильного падения европейской валюты.

Так, евро теряет сразу 0,0425 пункта и торгуется на уровне 2,3151 белорусского рубля.

Падает и российская валюта. Минус составляет 0,0115 пункта — 3,1965 белорусского рубля за 100 российских.

А вот американская валюта набирает в весе 0,0062 пункта — 2,0029 белорусского рубля.

Европейский центральный банк заявил 14 июня, что собирается уменьшить объемы выкупа активов с рынка с октября до конца года до 15 млрд евро в месяц с нынешних 30 млрд евро.