В Бресте троллейбус сбил 12-летнюю велосипедистку

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В Бресте вечером 14 июня троллейбус сбил 12-летнюю девочку на велосипеде.

В 19:20 44-летний водитель троллейбуса «АКСМ 221» совершил наезд на двигавшуюся на велосипеде учащуюся 6 класса гимназии. Она, не спешившись, пересекала проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила тяжкие телесные повреждения головы. Она была госпитализирована в реанимационное отделение.

Водительский стаж мужчины составляет 21 год, он был трезв.

Неудовлетворительных дорожных условий не выявлено.

По данному факту проводится проверка сотрудниками МОСК. Водитель в порядке ст.108 УПК не задерживался, сообщает ГАИ Брестской области.

 

Фото ГАИ

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Тэги: ДТП троллейбус велосипедист Город: Брест

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