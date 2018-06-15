В Бресте троллейбус сбил 12-летнюю велосипедистку

В Бресте вечером 14 июня троллейбус сбил 12-летнюю девочку на велосипеде.

В 19:20 44-летний водитель троллейбуса «АКСМ 221» совершил наезд на двигавшуюся на велосипеде учащуюся 6 класса гимназии. Она, не спешившись, пересекала проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила тяжкие телесные повреждения головы. Она была госпитализирована в реанимационное отделение.

Водительский стаж мужчины составляет 21 год, он был трезв.

Неудовлетворительных дорожных условий не выявлено.

По данному факту проводится проверка сотрудниками МОСК. Водитель в порядке ст.108 УПК не задерживался, сообщает ГАИ Брестской области.

Фото ГАИ