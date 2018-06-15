В США на «американских горках» вагонетки сошли с рельсов: шестеро пострадавших
Вечером 14 июня в США в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) на аттракционе «американские горки» три вагонетки сошли с рельсов, одна из них упала на землю с высоты около 10 метров. Пострадали шесть человек, все они были госпитализированы.
Наиболее тяжелые повреждения получили два человека, находившиеся в упавшей вагонетке. Еще два человека застряли внутри одной из вагонеток, повисшей на креплениях. Их сняли пожарные.
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