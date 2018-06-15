На июньской сессии Совета ООН по правам человека будет представлен доклад по Беларуси

На сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций 25 июня в Женеве спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти представит свой доклад. Как сообщил Харасти БелаПАН , суть доклада сводится к тому, что в Беларуси сохраняется «обстановка подавления прав и свобод граждан».

Спецдокладчик ООН Миклош Харасти. Фото Сергея Балая

«В течение шести лет после того, как Совет по правам человека учредил мандат спецдокладчика, жизнь в Беларуси регламентировалась целенаправленно репрессивной правовой базой. Это усугублялось регулярно повторяющимися, централизованно планируемыми репрессиями с применением насилия в отношении мирных демонстрантов, неправительственных организаций, политических оппонентов, правозащитников и сотрудников независимых средств массовой информации, — отмечается в сопроводительной записке к докладу. — Власти циклически прибегали к практике лишения свободы политических оппонентов по сфабрикованным обвинениям. Продолжались нарушения права на жизнь в виде регулярного применения смертной казни».

Правительство не пыталось исправить такие системные недостатки, как отсутствие верховенства права, подавление выражения любого несогласия, отсутствие плюрализма СМИ, необходимость получения разрешений для осуществления права на свободу ассоциаций и мирных собраний, отмечает спецдокладчик.

Документ охватывает период с 1 апреля 2017 года по 30 апреля 2018-го. Он является последним докладом нынешнего спецдокладчика, срок полномочий которого истекает 31 октября этого года.