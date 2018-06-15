Лучший футболист Беларуси 2014 года Сергей Кривец перешел в брестское «Динамо»
32-летний полузащитник сборной Беларуси по футболу Сергей Кривец подписал контракт с ФК «Динамо-Брест». Соглашение рассчитано на два с половиной года. Кривец должен присоединиться к своей новой команде на следующей неделе,
С 2006 по 2009 годы Кривец выступал за БАТЭ. В декабре 2009 года полузащитник подписал контракт с польским «Лехом». Летом 2012 года белорус перешел в китайский клуб «Цзянсу Сунин». В нем провел год и в 2013 году вернулся в БАТЭ.
С 2014 по 2016 год Кривец играл во французском «Метце», за который провел 36 матчей и забил 2 мяча.
В последние годы выступал в Польше за «Вислу» и «Арку».
В сборной Беларуси дебютировал в 2008 году. Всего за национальную команду сыграл 38 матчей и забил 5 мячей.
Сергей Кривец — лучший футболист Беларуси (2014), лучший футболист чемпионата Беларуси (2009), лучший полузащитник чемпионата Беларуси (2014), пять раз включался Белорусской федерацией футбола в список 22 лучших игроков чемпионата Беларуси (2007, 2008, 2009, 2013, 2014).
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