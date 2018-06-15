Лучший футболист Беларуси 2014 года Сергей Кривец перешел в брестское «Динамо»

32-летний полузащитник сборной Беларуси по футболу Сергей Кривец подписал контракт с ФК «Динамо-Брест». Соглашение рассчитано на два с половиной года. Кривец должен присоединиться к своей новой команде на следующей неделе, сообщает пресс-служба «Динамо-Брест».

Фото пресс-службы «Динамо-Брест»

С 2006 по 2009 годы Кривец выступал за БАТЭ. В декабре 2009 года полузащитник подписал контракт с польским «Лехом». Летом 2012 года белорус перешел в китайский клуб «Цзянсу Сунин». В нем провел год и в 2013 году вернулся в БАТЭ.

С 2014 по 2016 год Кривец играл во французском «Метце», за который провел 36 матчей и забил 2 мяча.

В последние годы выступал в Польше за «Вислу» и «Арку».

В сборной Беларуси дебютировал в 2008 году. Всего за национальную команду сыграл 38 матчей и забил 5 мячей.

Сергей Кривец — лучший футболист Беларуси (2014), лучший футболист чемпионата Беларуси (2009), лучший полузащитник чемпионата Беларуси (2014), пять раз включался Белорусской федерацией футбола в список 22 лучших игроков чемпионата Беларуси (2007, 2008, 2009, 2013, 2014).