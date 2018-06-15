В пятницу и выходные ГАИ будет работать в усиленном режиме

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Сотрудники Госавтоинспекции сегодня и в предстоящие выходные будут нести службу в усиленном режиме.

В первую очередь будет уделяться особое внимание физическому состоянию водителей и пешеходов.

Планируется, что контроль за соблюдением подобающего физического состояния будет осуществляться как гласным, так и негласным способом привлекая как патрульные, так и гражданские автомобили.

ГАИ отметили, что в 2017 году по вине нетрезвых водителей на территории республики произошло 343 ДТП, в результате которых 83 человека погибли, 374 — получили травмы.

Сообщается, что только за минувшие сутки нарядами ДПС было задержано 54 водителя в состоянии алкогольного опьянения.

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Тэги: ГАИ пьянство за рулем

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