Мошенники «нагрели» двух жительниц Гродно на 48 тыс. долларов

Две жительницы Гродно стали жертвами мошенников, которые вытянули из них 48 тысяч долларов.

Женщины в «смутные» времена вложили немалые средства в акции «МММ». Однако, как и миллионы других вкладчиков не только не получили обещанных дивидендов, но и лишись вкладов.

Через годы к ним обратились якобы страховые агенты и банковские работники, которые сообщили, что деньги с процентами можно вернуть, но за это придется «немного» заплатить за «хранение».

Мошенники рассказывали доверчивым женщинам, что за все это время на их счетах накопились очень приличные сбережения. На это они и клюнули.

В итоге одна 64-летняя женщина перечислила неизвестным 40 тысяч долларов, а вторая (53-летняя) — 8 тысяч долларов.

Не дождавшись обещанного женщины обратились в милицию. В настоящее время правоохранители ведут уголовное производство по статье «Мошенничество».

Как сообщалось ранее, 31 марта в Москве на Троекуровском кладбище в закрытом гробу похоронили основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. Информация о смерти Мавроди появилась 26 марта. Позже стало известно, от чего он умер.