Поломал ногу сельчанину: кобринского участкового осудили на четыре года

Кобринский районный суд вынес приговор старшему участковому майору милиции Сергею Кулешову, которого обвиняли по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти, или служебных полномочий), сообщает сайт «Першы рэгiён» .

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По словам потерпевшего Анатолия Глытюка, 18 марта 2017 года он возвращался домой из Бреста с похорон и шел по деревне Берёзно, когда возле него остановилась милицейская машина: «Из нее вышел майор Кулешов. Я спросил, в чем дело. Он хватает меня за плечо, за рукав и бьет ниже колена в ногу, дергает рукой и я падаю. Потом одевает мне наручники на правую руку. Подымаюсь, у меня уже пошли круги желтые в глазах все расплылось. И я понял, что крепкий удар был — нога или поломана, или ушиблена».

Медики установили, что мужчина получил перелом — три месяца он проходил с гипсом.

Сам обвиняемый вину не признал, заметив, что Глытюк сам ударился во время задержания, когда не подчинялся законным требованиям сотрудника милиции.

Как видно на фото из зала суда, десятки коллег пришли поддержать Кулешова.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.