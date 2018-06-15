Салаха нет в стартовом составе Египта на матч с Уругваем

Лидер атак «Ливерпуля» египтянин Мохамед Салах не включен тренерским штабом в стартовый состав сборной Египта на поединок с Уругваем.

Фото: liverpoolfc.com

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА форвард получил травму плеча и вынужден был покинуть поле.

По завершению матча стало известно, что врачи отвели на восстановление нападающему две недели.

Поединок Египет — Уругвай станет второй встречей в квартете А. 14 июня в матче-открытия чемпионата мира Россия разгромила Саудовскую Аравию — 5:0.