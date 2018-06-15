Салаха нет в стартовом составе Египта на матч с Уругваем

/ Спорт
Просмотров: 79 Комментариев: 0

Лидер атак «Ливерпуля» египтянин Мохамед Салах не включен тренерским штабом в стартовый состав сборной Египта на поединок с Уругваем.

Фото: liverpoolfc.com

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА форвард получил травму плеча и вынужден был покинуть поле.

По завершению матча стало известно, что врачи отвели на восстановление нападающему две недели.

Поединок Египет — Уругвай станет второй встречей в квартете А. 14 июня в матче-открытия чемпионата мира Россия разгромила Саудовскую Аравию — 5:0.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Мохамед Салах Город: Екатеринбург

Другие материалы на эту тему:

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте