В Беларуси разрешили торговать на рынках домашней кулинарией и консервами. Соответствующие изменения в правила создания и функционирования рынков, утвержденные постановлением правительства от 16 июля 2014 года № 686, вносятся постановлением Совета министров от 14 июня 2018 года № 452.

Документ принят в рамках приведения законодательства в соответствие с указом президента от 19 сентября 2017 года № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» и декретом от 23 ноября № 7 «О развитии предпринимательства».

Принятым документом снимается запрет на реализацию на торговых местах рынков изготовленных физлицами кондитерских изделий и готовой кулинарной продукции, в том числе герметически упакованных консервированных продуктов домашнего изготовления.