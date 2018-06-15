Брестский райисполком запретил проведение пикетов рядом с местом строительства аккумуляторного завода
Брестский райисполком запретил проведение пикетов «Брестчанки против свинца».
Пикеты намечались на территории Тельминского сельсовета, рядом со стройкой аккумуляторного завода, 19 и 26 июня. Пикеты планировалось провести под лозунгом «Заводу тут не место» с целью выразить протест в связи со строительством рядом с Брестом завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», проинформировать граждан о вреде свинца и его соединений для здоровья людей и окружающей среды.
Заявителями акций выступила группа жительниц Бреста и Брестского района.
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Он напомнил, что это не первая запрещенная властями акция против аккумуляторного завода.
Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
5 июня в Брестский горисполком подана заявка на семь пикетов против аккумуляторного завода: 22, 23, 25, 27, 28, 29 и 30 июня на пешеходной площадке на одной из улиц в центре города.
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