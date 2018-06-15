Брестский райисполком запретил проведение пикетов рядом с местом строительства аккумуляторного завода

Брестский райисполком запретил проведение пикетов «Брестчанки против свинца».

Пикеты намечались на территории Тельминского сельсовета, рядом со стройкой аккумуляторного завода, 19 и 26 июня. Пикеты планировалось провести под лозунгом «Заводу тут не место» с целью выразить протест в связи со строительством рядом с Брестом завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», проинформировать граждан о вреде свинца и его соединений для здоровья людей и окружающей среды.

Заявителями акций выступила группа жительниц Бреста и Брестского района.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, основанием для запрета пикетов стало то, что они заявлены не на месте, определенном местной властью для массовых мероприятий на территории Тельминского сельсовета.

Он напомнил, что это не первая запрещенная властями акция против аккумуляторного завода.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

5 июня в Брестский горисполком подана заявка на семь пикетов против аккумуляторного завода: 22, 23, 25, 27, 28, 29 и 30 июня на пешеходной площадке на одной из улиц в центре города.