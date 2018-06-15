В Березино выпала почти месячная норма осадков, в Могилеве — около 70%

Сильные дожди прошли в минувшие сутки в ряде районов Минской, Могилевской и Гомельской областей.

В Березино за 10 часов выпало 76 мм осадков, или 76 л воды на квадратный метр территории, что составляет 97% июньской нормы осадков для этого населенного пункта (59 мм с 9 до 21 часа 14 июня и 17 мм в следующие 12 часов).

В Могилеве зарегистрировано 52 мм осадков (3 мм днем 14 июня и 49 мм в ночь на 15 июня), или 69% месячной нормы.

В ночь на 15 июня в Костюковичах выпало 29 мм осадков (38% нормы), в Славгороде — 22 мм (27%), Бобруйске — 20 мм (22%).

Причиной стал атмосферный фронт, разделяющий очень теплую воздушную массу на юго-востоке от прохладной на северо-западе.

В ближайшие дни влияние фронта сохранится в восточной половине страны.