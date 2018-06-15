За минувшие сутки в Березино выпала почти месячная норма осадков, в Могилеве — около 70%

/ Общество
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Сильные дожди прошли в минувшие сутки в ряде районов Минской, Могилевской и Гомельской областей.

Больше всего осадков выпало в Березино — 76 мм, или 76 л воды на квадратный метр территории, что составляет 97% июньской нормы осадков для этого населенного пункта (59 мм с 9 до 21 часа 14 июня и 17 мм в следующие 12 часов).

В Могилеве зарегистрировано 52 мм осадков (3+49), или 69% месячной нормы.

В ночь на 15 июня в Костюковичах выпало 29 мм осадков (38% нормы), в Славгороде — 22 мм (27%), Бобруйске — 20 мм (22%).

Причиной стал атмосферный фронт, разделяющий очень теплую воздушную массу на юго-востоке от прохладной на северо-западе.

В ближайшие дни влияние фронта сохранится в восточной половине страны.

(Для анализа использованы оперативные карты осадков и архив Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.)

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Тэги: дожди погода

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