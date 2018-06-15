В Минске на следующей неделе ждут Путина

В начале следующей недели в Минск с официальным визитом прибудет президент РФ Владимир Путин.

Фото пресс-службы Кремля

19 июня президенты двух стран проведут переговоры, а затем — заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

По информации пресс-службы официального белорусского лидера, в повестке дня ВГС обсудит итоги торгово-экономического сотрудничества в 2017 году, заслушает отчет союзного Совмина об исполнении бюджета СГ за 2016 год.

Кроме этого, высшие должностные лица Беларуси и России рассмотрят программу совместных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

Планируется, что стороны по итогам ВГС подпишут ряд документов.

Напомним, Александр Лукашенко посетил 14 июня Москву, где со своим младшим сыном Николаем присутствовал на матче чемпионата мира по футболу между командами России и Саудовской Аравии (россияне победили -- 5:0).