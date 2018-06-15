Нетрезвая водитель на БМВ попала в ДТП — в ее авто были малолетние дети

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Шесть административных протоколов было составлено на водителя — 32-летнюю жительницу Гомеля. ГАИ подозревает, что она была в нетрезвом состоянии (женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования).

Фото pixabay.com

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, вечером 13 июня она на БМВ попала в ДТП, врезавшись впереди едущий автомобиль. Отмечается, что в ее машине находились двое ее детей (6 и 9 лет).

Сотрудники ГАИ составили четыре административных протокола (за управление автомобилем с признаками алкогольного опьянения, совершения ДТП, автомобиль не был допущен к участию в дорожном движении и за установленные в оконных проемах шторки, которые не предусмотрены конструкцией автомобиля). БМВ был отправлен на штрафстоянку.

Спустя некоторое время, на проспекте Речицком Гомеля она была задержана еще раз, но уже на «Ниссане» и все также находилась с признаками алкогольного опьянения и вновь отказалась от прохождения медосвидетельствования. На этот раз на женщину было составлено еще два протокола и автомобиль также помещен на штрафстоянку.

Теперь гомельчанке грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

Свою вину ни в одном из совершенных нарушений 32-летняя женщина не признала.

27 февраля во время совещания Совета безопасности Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо принять жесткие меры за вождение в нетрезвом состоянии.

«Начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах и заканчивая если «нажрался», сель в автомобиль и убил человека... И все это должны четко понимать... Особенно, если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы как мыши под вениками прячемся и начинаем рассуждать: запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности», — подчеркнул он.

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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Гомель

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