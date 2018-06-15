«Допрашивали шесть часов». ДФР не верит, что программистов могут учить бесплатно

ОО «Институт математики и кибернетики» бесплатно обучало программистов по-белорусски, но Департамент финансовых расследований Госконтроля завел на руководство уголовное дело — его подозревают в незаконной коммерческой деятельности.

Проверка происходит с марта 2017 года. За это время руководству Института трижды присылали письма, в которых сообщали об отсутствии преступления. Но в июне 2018 года было предъявлено постановление о возбуждении дела. 8 июня директора Павла Буко допрашивали более 6 часов, а 11 числа провели обыск, сообщает dev.by .

«ДФР пытается доказать, что мы якобы были филиалом иностранного университета и незаконно получали оплату от слушателей. Но чего не было, того не было. Мы не брали оплату, не выдавали дипломов или сертификатов. Они уже год не могут найти и предъявить никаких доказательств. Думаю, что это давление мы имеем из-за белорусского языка обучения», — считает Павел.

Он полагает, что милиция не может поверить, что такой объем лекций можно читать бесплатно. «Психологи говорят, что если человек что-то не знает, начинает заполнять незнание знакомым. Они работают с криминалом, поэтому ищут его у нас», — добавил наш собеседник.

Павлу жаль, что эти действия ДФР негативно влияют не только на имидж Института, ученых, но и Беларуси в целом: ИТ-инвесторы лишний раз подумают, стоит ли связываться со страной, где препятствуют деятельности качественного специализированного образования.

Скорее всего это давление закончится ничем через год-два, считает Павел. Но, к сожалению, это «фактически вычеркнуло год жизни полусотне человек».

Один из прежних слушателей Александр Бочкарев сказал, что выбрал обучение в Институте из-за отсутствия альтернативы. В 40 с чем-то лет ему уже трудно поступить в вуз, а другие курсы по программированию «очень дорого стоят». Он хорошо подтянул математику, понял, как «0» и «1» «превращаются в символы», как работают микросхемы, начал осваивать С ++.

Институт математики и кибернетики был создан в 1997 году. С самого начала он работал скорее как научное учреждение: занимался исследованиями, создавал теории.

«Когда мы пришли к практическому решению вопроса о просвещении, оказалось, что в Беларуси существует Кодекс об образовании, который сильно ограничивает возможность создания университета. Но он вполне позволяет, причем без лицензии, делать бесплатные лекции. Мы остановились на этом формате для того, чтобы подготовить все необходимое для будущего университета: создать учебники, отработать теорию, терминологию. По возможности — кадры », — добавил директор общественного объединения.

Новая просветительская программа началась в 2013 году. Лекции проводились в арендуемых помещениях Дома быта, БЦ «Титан». В 2014 году появилась возможность открыть белорусскоязычную программу в Ровенском МЭГУ.

«Оказалось, что за рубежом могут научить по-белорусски, а в Беларуси — нет. Учебному процессу это проверка никак не могла помешать. Все те несколько десятков человек продолжают заочно обучаться в Украине», — заключил Павел.

Ранее занятия проводились параллельно. В Минске обучали математике, программированию, новым компьютерным технологиям, «которым вообще нигде в мире не учат, так как это эксклюзивные изобретения Института». Посетить их мог любой слушатель.

Павел не исключает, что после прекращения уголовного дела присоединится к белорусскоязычному университету имени Нила Гилевича, который сейчас создают энтузиасты из Общества белорусского языка.