В Минске ищут женщину, которая дала кассиру лишние деньги

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Кассир в отделении банка на ул. Одинцова обнаружила лишние тысячу рублей, пересчитывая выручку. С помощью записи с камеры видеонаблюдения было установлено, кто именно ошибся.

Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска разыскивают женщину, которая 3 мая около 12 часов 20 минут, покупая валюту, передала кассиру на тысячу рублей больше, передает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Приметы: европейская внешность, 45-50 лет, рост 170-175 см., среднее телосложение, светлый цвет волос. Была одета в белую майку с коротким рукавом.

Узнавших женщину, просят связаться по следующим телефонам: 102, +375172562020, +375297764591, +375295680534.

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Тэги: розыск отделение банка лишние деньги Город: Минск

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