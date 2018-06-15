Пьяный сельчанин сжег трактор своего предприятия

Трактор принадлежал ОАО «Россонский агросервис»​.

Сообщение о горящем около деревни Лютиково тракторе поступило вечером 14 июня от заместителя директора предприятия, передает БЕЛТА .

Фото: УВД Витебского облисполкома

Возгорание техники произошло во время движения. Ей управлял тракторист 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительная причина возгорания — нахождение трактора в режиме стояночного тормоза во время движения. Техника 2013 года выпуска стоила предприятию около 44 тыс. рублей.

На тракториста составили административный протокол.