Пьяный сельчанин сжег трактор своего предприятия
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Трактор принадлежал ОАО «Россонский агросервис».
Сообщение о горящем около деревни Лютиково тракторе поступило вечером 14 июня от заместителя директора предприятия, передает
Возгорание техники произошло во время движения. Ей управлял тракторист 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Предварительная причина возгорания — нахождение трактора в режиме стояночного тормоза во время движения. Техника 2013 года выпуска стоила предприятию около 44 тыс. рублей.
На тракториста составили административный протокол.
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