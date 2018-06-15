Украина собирается испортить России футбольный праздник

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По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, его страна должна сделать все, чтобы испортить России футбольный праздник.

Как сообщают Українськi Новини, Климкин заявил, что украинские власти пытаются планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма.

По его мнению, тогда болельщики со всего мира поймут, что приехали в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила.

«Футбольный праздник мы им должны испортить», — подчеркнул глава МИД.

14 июня в матче-открытия чемпионата мира Россия разгромила Саудовскую Аравию — 5:0. В группе А сегодня был сыгран второй матч: Уругвай победил Египет — 1:0.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: Россия-Украина Украина футбол-ЧМ-2018 Персона: Павел Климкин

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