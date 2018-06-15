Украина собирается испортить России футбольный праздник
По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, его страна должна сделать все, чтобы испортить России футбольный праздник.
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По его мнению, тогда болельщики со всего мира поймут, что приехали в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила.
«Футбольный праздник мы им должны испортить», — подчеркнул глава МИД.
14 июня в матче-открытия чемпионата мира Россия разгромила Саудовскую Аравию — 5:0. В группе А сегодня был сыгран второй матч: Уругвай победил Египет — 1:0.
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