Украина собирается испортить России футбольный праздник

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, его страна должна сделать все, чтобы испортить России футбольный праздник.

Как сообщают Українськi Новини , Климкин заявил, что украинские власти пытаются планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма.

По его мнению, тогда болельщики со всего мира поймут, что приехали в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила.

«Футбольный праздник мы им должны испортить», — подчеркнул глава МИД.

14 июня в матче-открытия чемпионата мира Россия разгромила Саудовскую Аравию — 5:0. В группе А сегодня был сыгран второй матч: Уругвай победил Египет — 1:0.