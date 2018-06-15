В Витебске будут делать зарядные станции для электромобилей

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Серийное производство запустят на «Витязе» в 2020 году.

Это предусмотрено Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, сообщает БЕЛТА.


30 тысяч электромобилей Zotye соберут на заводе под Минском

На реализацию проектов программы будет дополнительно направлено более 50 млн рублей. В нее включены 34 новых проекта, среди которых — создание производств по выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей в ОАО «Витязь».

Планируется, что количество новых высокотехнологичных рабочих мест, создаваемых по госпрограмме инновационного развития, превысит 10 тысяч. Планируется развивать такие сферы, как аддитивные технологии, биотехнологии, робототехника, электротранспорт.

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Тэги: ОАО Витязь легковые электромобили Город: Витебск

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