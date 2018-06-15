«Красносельскстройматериалы» хотят продать ирландцам. Инвестор неприятно удивлен ценой

Цементный завод в Гродненской области предлагается продать за 200 млн долларов.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, передает БЕЛТА .

Чиновник отметил, что инвестор — ирландский концерн CRH — считает предложение белорусской стороны дорогим и хочет купить предприятие дешевле.

«Идет переговорный процесс, он достаточно последовательный, мы сближаем позиции. Предприятие работает рентабельно, не накапливает долги, завершили модернизацию», — заключил Калинин.

По словам вице-премьера, государство настроено в точечной форме проводить разгосударствление предприятий и продажу активов. Одним из ближайших может быть продано «Гомельстекло».