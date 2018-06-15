Хорошо живем. Реальные доходы белорусов опережают прогноз властей

/ Экономика
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Белстат опубликовал свежие данные по реальным располагаемым денежным доходам. Они замедлили рост, но по-прежнему опережают прогноз.

В январе-апреле реальные располагаемые доходы населения выросли на 7,4% к аналогичному периоду прошлого года, передает TUT.by. Правительство прогнозировало, что они вырастут на 3,2% в 2018 году.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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Тэги: реальные располагаемые денежные доходы уровень жизни

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