Хорошо живем. Реальные доходы белорусов опережают прогноз властей
Белстат опубликовал свежие данные по реальным располагаемым денежным доходам. Они замедлили рост, но по-прежнему опережают прогноз.
В январе-апреле реальные располагаемые доходы населения выросли на 7,4% к аналогичному периоду прошлого года, передает
Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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