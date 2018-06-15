Автогол в добавленное время. Иран победил Марокко на ЧМ по футболу

Сборная Ирана вышла в лидеры группы благодаря автоголу соперника. Форвард марроканской сборной Бухаддуз вышел на замену на 76 минуте, а на 90+4 отправил мяч в свои ворота.

Уже к 9-й минуте у африканцев было три момента, но наиболее близки к голу они были на 18-й. Бенатиа бил в упор после штрафного, было много рикошетов. На 42-й минуте забить могли иранцы. Азмун не реализовал выход один на один.

Марокко: Мунир Мохамеди, Ашраф Хакими, Амин Харит (Мануэль Да Кошта, 80), Мехди Бенатиа, Карим Эль-Ахмади, Мубарак Буссуфа, Ромэн Саисс, Хаким Зиеш, Юнес Беланда, Аюб Эль-Кааби (Азиз Бухаддуз, 76), Нордин Амрабат.

Иран: Алиреза Бейранванд, Мортеза Пуралиганджи, Омид Эбрахими (Педжман Монтазери, 78), Рамин Резаэян, Рузбех Чешми, Вахид Амири, Эхсан Хаджсафи, Карим Ансарифард, Масуд Шоджаеи (Мехди Тареми, 67), Алиреза Джаханбакш (Саман Годдос, 82), Сердар Азмун.

В группе В представлены также Испания и Португалия. Они сыграют сегодня в 9 вечера по минскому времени.